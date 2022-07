Tak Natalia Dyer ze "Stranger Things" wyglądałaby po botoksie. Potrzebna zmiana?

Bambaryła 8 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Mam wrażenie że botoks stał się określeniem na wszystkie zabiegi medycyny estetycznej 😄 cos jak Photoshop na wszystkie aplikacje i filtry do zmiany wyglądu. Tymczasem botoks nijak ma się do wypelniaczy i nie zmienia kształtu twarzy! Za to wygladza zmarszczki, paraliżując mięśnie. I owszem, stosuje się go w młodszym wieku, zeby zapobiegać powstawaniu zmarszczek, zwłaszcza jeśli ktoś ma bogata mimikę twarzy. Natomiast gwarantuje, że dobrze zrobiony botoks nie jest widoczny dla niewtajemniczonych 😄Wypadałoby rozumieć znaczenie używanych slow, zwłaszcza bedac "dziennikarzem".