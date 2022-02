Tak wygląda córka Michała Wójcika. To popularna tiktokerka i miłośniczka literatury (ZDJĘCIA)

(...) Widzę, że mój ostatni filmik wywołał sporą burzę na ten temat. Dziękuję za komentarze, pozytywne, jak i negatywne. Na te negatywne to ja po prostu leję i śmiać mi się chcę, szczerze mówiąc, bo ludzie widzą tylko to, co chcą widzieć, a nie to, co powinni widzieć. Ja już się o tym w życiu bardzo dużo przekonałam. I powiem od razu tak, że każdy ma w życiu pod górkę. Ja również miałam. Więc nie oceniajmy się, tak? Ja jestem miłośniczką książek i ludzie, nie oceniajcie po prostu po okładce. Bo widzę, że ludzie naprawdę schodzą już na psy i nie mają co robić. Co mnie w sumie nie dziwi - stwierdziła.