Tak wygląda lektor z "Love Island"! Z taką aparycją sam mógłby wystąpić w randkowym show? (ZDJĘCIA)

Lektor z Hp przystojniejszy ale wole Love Island. Nie ma takiej patologii jak w Hotel Paradise. Każdy sezon hotelu przyciągał osoby, które szły tam w celu promocji, lansu i korzyści. Traktowali to przeważnie jak obóz przetrwania niż szanse na miłość.Dlatego byli tak wyrachowani, okrutni.Oczywiście nie wszyscy bo nie którzy byli gnębieni, pokrzywdzeni. Jednak zdecydowana większość to gracze. Poza programem przetrwały nieliczne, bliższe relacje Kara i Marcin oraz Ania i Iwan a tak to średnio. Zdecydowanie pozostali byli jacyś dziwni bez zasad... Wole zdecydowanie ekipe Love Island. Nie wszystkie relacje przetrwały po poprzednich Love Island. Jednak Caroline i Mati są nadal razem. Magda z Igorem również;) Czyli sprawdza sie format. Oczywiście nie każdemu uda sie ale akurat jestem pewna, że Magda i Wiktor stworzą coś sensownego razem;) Ogólnie w tym sezonie była fajna ekipa . Byli zgrani;) . Armando super facet;) Nie obgadywali sie też przesadnie. Zawsze starali sie traktować z szacunkiem i wyjaśniać wszelkie spory, wątpliwości. Tylko Arek był taki dziwny i odwalał chore akcje. Zmieniał partnerki. Obiecywał złote góry i odbierał nadzieje... Tak poza tym było ok. Love Island jest zdecydowanie lepsze od Hotel Paradise. Atmosfera stokrotnie spokojniejsza i lepsza dla komfortu psychicznego ;)