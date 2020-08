Tak wygląda teraz "Duża Ania" z "Warsaw Shore"! Poznajecie ją jeszcze jeszcze? (FOTO)

Po wielu próbach zaistnienia na ściankach aspirująca celebrytka zrobiła to, co większość przebrzmiałych gwiazdek programów rozrywkowych, i została influencerką. Ryśnik stała się "fit" i zarabia na życie motywując internautów do zdrowego stylu życia i nakłaniając do picia napojów białkowych, przy okazji z dumą prezentując swoje "podrasowane" wdzięki.