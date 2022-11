Tak wygląda warszawski apartament Maffashion: szafka za 6 tysięcy, stół za prawie 4,5 tysiąca i półka na luksusowe torebki... (ZDJĘCIA)

chlorowodor 8 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Zarobic pieniadze na ludziach biednych i pokazywac to bogactwo to jest dopiero wyczyn wy wszyscy co nabijacie jej kase obserwuja ja wezcie wreszcie do glowy ze ta pani bez was w Zlotowie by bulki sprzedawala w cukierniczym czy innej biedronce obserwujcie ludzi madrych i takich co na prawde sie dorabiaja swoimi zdolnosciami i praca