Żona zmarłego Aleksandra Doby nie zawsze była fanką jego podróży: "Woli podążać za marzeniami" (ZDJĘCIA)

Po komentarzach widzę ze jedyny sposob na życie to studia praca, rodzina. Praca powinna być bezpieczna od 8 do 16 i wszystko uporządkowane do tego kredyt na 30 lat. Jak ktoś ma ochote żyć inaczej to już wszystko złe i niebezpiecznie. Widzę komentarze ze kobiety współczują żonie ze on był zły bo wyjeżdżał w podróże. A Wasi faceci co? Wracają z super bezpiecznej pracy w odpowiednich godzinach jedna rozrywka to gra na komputerze albo wyjście do żabki. Nie oceniajcie bo Wasze życie tez kiedyś może ktoś ocenić :)