Tak wyglądał Tomasz Kammel ćwierć wieku temu. Miał wtedy jeszcze INNE NAZWISKO. Pamiętacie jakie? (FOTO)

Tak Tomasz Kammel wyglądał 25 lat temu. Miał wtedy inne nazwisko

W 2021 roku Tomasz sam zabrał głos w tej sprawie, przyznając, że medialne publikacje na temat drobnej zmiany w jego nazwisku rzeczywiście są prawdziwe. Dziennikarz nosił wówczas nazwisko "Kamel", przez jedno "m", co skorygował dopiero w 2004 roku . Powód ujawnił właśnie we wspomnianym poście.

Mama mojego taty, babcia Gienia była córką Polki i Niemca, jej mąż, a mój dziadek Eduard jest Niemcem. Nazywali się Kammel. Gdy jednak po wojnie wracali w rodzinne strony babci (Dolny Śląsk, wcześniej Niederschlesien) urzędnik samowolnie skrócił ich nazwisko i w polskie dokumenty wpisał Kamel. Takie to były czasy. Kiedy po latach cała rodzina ze strony taty wróciła do Niemiec, automatycznie dokonano korekty na "Kammel", bazując na aktach urodzenia. Mój tata, biorąc w 1970 roku ślub z mamą, był dla polskich urzędników Kamelem. Mamy to nigdy nie zajmowało, a ja w pewnym momencie chciałem odzyskać swoje oryginalne nazwisko, co miało miejsce właśnie w 2004. Dlaczego to zrobiłem? By już nie udowadniać, że nie jestem wielbłądem - wyjaśnił.