Powitanie Cristiano Ronaldo w Al-Nassr: była i Georgina Rodriguez, a piłkarz pomylił Arabię Saudyjską z... RPA (ZDJĘCIA)

Nie da się ukryć, że piłkarz ostatnio narobił sporo zamieszania. W rozmowie z Piersem Morganem dość niepochlebnie wypowiedział się o Manchesterze United , nie szczędząc przy okazji uszczypliwości trenerowi klubu. Wywiad ten zakończył karierę Cristiano w klubie. Później, już na mundialu, Ronaldo miał spiąć się z trenerem reprezentacji Portugalii po tym, jak Santos nie wystawił go w pierwszej jedenastce w meczu przeciwko Szwajcarii. Media rozpisywały się wówczas o konflikcie piłkarza z selekcjonerem.

Teraz o Cristiano znowu jest głośno, a wszystko za sprawą prezentacji piłkarza w Al-Nassr i wpadce na konferencji prasowej. Tuż przed tym, jak Ronaldo pojawił się na murawie, nowy zawodnik saudyjskiego klubu wziął udział w krótkim spotkaniu z dziennikarzami. Piłkarz opowiadał o tym, że "czuje się świetnie i jest zadowolony z podjęcia tej decyzji". Przyznał również, że jego praca w Europie się zakończyła i podejmuje nowe wyzwania w Azji. W pewnym momencie doszło jednak do dość niefortunnego przejęzyczenia, w którym to pomylił Arabię Saudyjską z... RPA.

Przybycie do RPA nie jest końcem mojej kariery, dla mnie to zmiana. Będąc szczerym, nie przejmuje się tym, co ludzie powiedzą - mówił, używając omyłkowo sformułowania "South Africa", zamiast "Saudi Arabia".