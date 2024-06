Taksówkarz, który wiózł Roberta Lewandowskiego, ujawnił szczegóły rozmowy. Mówi, ile piłkarz będzie grał jeszcze w FC Barcelonie

Taksówkarz ujawnił, o czym rozmawiał z Robertem Lewandowskim

Nie mogłem uwierzyć, że wiozę Lewandowskiego. Jestem kibicem Barcelony i od razu go poznałem. Był z innym reprezentantem Polski, ale jego nie znam. To przemiły gość. Jechaliśmy jakieś 20 minut i Robert chętnie ze mną rozmawiał w języku niemieckim. Powiedział, że w Barcelonie spędzi jeszcze jeden sezon - relacjonował Faktowi niemiecki taksówkarz Shero.

Lewandowski w pewnym momencie poprosił, bym już do nikogo nie dzwonił. A ja to uszanowałem. Ale chciałem się podzielić swoim szczęściem z bliskimi. Podrzuciłem go do hotelu. Nałożył na głowę czapkę z daszkiem, by go nie rozpoznano. Ten dzień na pewno zapamiętam na długo, w końcu wiozłem swojego idola! - dodał.