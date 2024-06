Robert Lewandowski PRZEMÓWIŁ w sprawie zakończenia kariery w reprezentacji Polski! "To OBCIĄŻENIE"

Ostatnie dni to wielkie emocje dla wszystkich fanów piłki nożnej. Mimo że Polacy po raz kolejny znów musieli przełknąć gorzki smak porażki, to zagramy jeszcze w meczu o honor z Francją. Nie należy jednak spodziewać się ogromnych sukcesów, wszak drużyna Kyliana Mbappe należy raczej do grona faworytów. Nasza reprezentacja musi więc zadowolić się pierwszy miejscem, ale od końca. To właśnie Polacy zostali bowiem pierwszą drużyną, która definitywnie pożegnała się z Euro 2024.