Anna i Robert Lewandowscy muszą stawić czoła kryzysowi wizerunkowemu? Osoba z ich otoczenia: "Widzimy PEWIEN KŁOPOT"

Pola 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Mając tyle kasy co oni byliby mi wszystko jedno co inni o mnie myślą, postawiłabym na prawdziwe przyjaźnie i ludzi których lubię i którzy mnie znają i lubią za to jaka jestem … nie szukałabym atencji tam gdzie jest to niepotrzebne, robiłabym dalej swoje i skupiła na rodzinie o do tych ludziach , nie ważne co wielcy specjaliści od PR by mówili…ale to nie dla Ann, która wiecznie ma potrzebę udowadniania jak mocno zapracowana jest nad swoją marką, tak naprawdę to ona pociągnęła zróbcie w dół