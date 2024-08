Taylor Swift jest nazywana niechlubną "królową" CO2. Najkrótszy jej lot trwał 36 minut...

W kraju nad Wisłą zapanowała prawdziwa "taylormania". Wykonawczyni przeboju "Shake It Off" przeszła do historii jako pierwszy wykonawca, który wystąpi na PGE Narodowym trzy dni z rzędu. Najbardziej wytrwali wielbiciele jej twórczości okupują wejście na teren obiektu już od wczesnych godzin, by znaleźć się możliwie jak najbliżej swej idolki, mając wielkie nadzieje, że choć przez sekundę wymienią się z nią spojrzeniami.