Taylor Swift wręczyła na koncercie kapelusz małoletniej fance. Internauci toną w zachwytach: "Zapamięta to na zawsze" (WIDEO)

Amerykanka znana jest ze swej otwartości i ogromnego serca do fanów. Podczas każdego występu w ramach najbardziej dochodowej trasy w historii, "The Eras Tour", obdarowuje jedną osobę z grona "swifties" czarnym kapeluszem z autografem, symbolizując w ten sosób mocną więź z odbiorcami. Nie inaczej było podczas jej pierwszego koncertu w Polsce.

Taylor Swift świetnie nawiązuje kontakt z fanami

Kochana Taylor, widać, że kocha swoich fanów; Fajny gest z jej strony, to takie słodkie; Cudowne. To dziecko wygrało życie. Piękne!; Nie słucham jej, ale to jest mega słodkie; Mam nadzieję, że ta dziewczynka zapamięta to na zawsze - napisali.