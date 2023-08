Te znaki zodiaku to najlepsi przyjaciele. Jesteś na liście?

Rak

Charakterystyczną cechą osób urodzonych w tym znaku jest wielkie serce. Zarówno w związkach romantycznych, jak i przyjacielskich, oddają się drugiej osobie bez reszty. Są zawsze gotowe do pomocy, wspierają w trudnych chwilach i zawsze znajdą czas dla bliskiej osoby, nawet jeśli są bardzo zajęte. Jeśli masz przyjaciela urodzonego w znaku Raka, to znalazłeś prawdziwy skarb.

Strzelec

Strzelec to znak otwarty i szczery, który łatwo zdobywa sympatię innych. Już po kilku minutach rozmowy z nim można odnieść wrażenie, że zna się go od zawsze. Wśród innych znaków zodiaku wyróżnia go sympatyczna aura i gadatliwość, które pomagają mu szybko zjednać sobie ludzi. Do każdego podchodzi z otwartym sercem, nie udaje nikogo innego i nie jest wyrachowany.