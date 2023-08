Tej jesieni wszystkie gwiazdy… biegają w Międzylesiu! (ZDJĘCIA)

W Międzylesiu! Już 17 września od 9:00 będziecie mogli poznać nasze gwiazdy podczas charytatywnego biegu Zabierz PIESia do Międzylesia . To jedna z tych inicjatyw, którą – jako rasowy Pudelek – absolutnie propsujemy: gwarna, z fantastyczną energią, pełna gwiazd i w 100% charytatywna, a skorzystają na niej nasi bracia w całej swej futrzanej wspaniałości. Wasze pakiety startowe to szczęśliwe koty z Ośrodka Koteria i psy z Fundacji AST , z którą współpracuje m.in. Katarzyna Bujakiewicz, Karolina Pilarczyk i Marcin "Różal" Różalski.

Co zrobić, by dołączyć i otrzeć się o prawdziwe sławy?

Czy będzie to fundacyjna zakochana para – Ula i Miecio, kociuszki-nierozłączki, które zawsze występują w dwupaku (tak, tak, 2w1 – ten deal aż się prosi o finalizację!)? A może wasza forma zwróci uwagę zawadiackiego Kochasia (imię mówi samo za siebie!) – przystojnego bruneta, który czeka na swojego człowieka nie tylko wieczorową porą? Któż to może przewidzieć… My za to wiemy, że (choć z lekkim zawstydzeniem, bo nieśmiałe to istotki) będą was także wspierać Szprocia, Klopsik, Łatek i Ślepaczek. Myślą, mruczeniem i łapeczką!