Teść Pippy Middleton oskarżony o GWAŁT NA NIELETNIEJ! Miliarder został już przesłuchany

Jak informowały wówczas media, ojciec męża Pippy miał dopuścić się dwukrotnego gwałtu na wakacjach we Francji, a całe zdarzenie miało mieć miejsce ponad 20 lat temu, w latach 1998-1999. Jak ustalono, pokrzywdzoną miała być 16-latka, która do dziś dochodzi sprawiedliwości. David Matthews co prawda trafił do aresztu i usłyszał zarzuty, ale temat szybko się wyczerpał i o sprawie zapomniano.