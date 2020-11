Pozująca w windzie Marta Wierzbicka odpiera atak internauty: "Najpierw strajki, lansik, a później maseczki"

Kolejne miesiące przyniosły branży trochę wytchnienia, choć reżim sanitarny i obostrzenia wciąż obowiązywały. Część instytucji kultury zaczęła pracować, aktorzy, piosenkarze i artyści mogli choć w pewnym wymiarze wrócić do pracy. Radość trwała jednak krótko. Druga fala epidemii okazała się jeszcze gorsza niż ta wiosenna i sprawiła, że - decyzją rządu - cała Polska trafiła do czerwonej strefy , na czym najbardziej cierpią dziś restauratorzy, właściciele i pracownicy siłowni, a także ludzie kultury.

Wierzbicka o wyborze faceta: "Mężczyzna to musi być mężczyzna i to jest dla mnie podstawowa wartość"

Nie rozumiem Pani, najpierw strajki, jak napisałem - "lansik", mega tłok, a później maseczki i DDM .... Świat celebrytów jest trudny do ogarnięcia - komentuje jeden z followersów, na co Wierzbicka odpowiada.

Nie wiem co tu trudnego w ogarnięciu? Chodzę na strajki, bo odczuwam taka potrzebę, to, że rząd naraża ludzi na zarażenie się przez swoje głupie decyzje, to nie mój problem. Na protestach z nikim się nie macałam, dotykałam, całowałam i utrzymywałam dystans. Co ma piernik do wiatraka?