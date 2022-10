TikTokerka Wiktoria Jaroniewska została podana do SĄDU przez własnego OJCA! "To jedyna osoba w moim życiu, której NIENAWIDZĘ" (WIDEO)

Wiedziałam, że w końcu nastanie ten moment, kiedy on ogarnie, że zarabiam jednak więcej pieniędzy. Jak 3 lata temu się sądziliśmy, ja nie zarabiałam praktycznie nic. Miałam jakieś tam dosłownie grosze. Raz na kilka miesięcy wpadło mi 300 złotych. W tamtym momencie moja mama podała go o podwyżkę alimentów. Ja wygrałam tę rozprawę. I wiedziałam, że przyjdzie ten moment, kiedy on będzie chciał się zemścić, że tak powiem i poda mnie do sądu, żeby wstrzymać alimenty, albo żebym mu coś jeszcze zwracała. Faktycznie to zrobił.