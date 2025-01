Tiktokerka z Polski zamieszkała w Tajlandii. Ujawniła, ile płaci za dom. Internauci są w szoku: "To jak za DARMO"

Tiktokerzy, różni influencerzy oraz gwiazdy internetu bardzo chętnie dokumentują swoją codzienność za pomocą mediów społecznościowych. Niektórzy z nich mogą pochwalić się życiem, o jakim wielu z nas może pomarzyć. Patrycja Dryja prezentuje w sieci to, jak mieszka sobie na co dzień w egzotycznej Tajlandii.

Pokazała, jak mieszka w Tajlandii. Internauci są w szoku

Ja aktualnie za swoją chatę, bo wynajmuje cały jakby dom 45-metrowy, płacę 26 tysięcy batów. To jest około 3 tysięcy złotych . To zależy też od tego, gdzie chcecie mieszkać i w jakich standardach. Bo możecie mieszkać za 1,5 tysiąca złotych miesięcznie, 15 tysięcy złotych miesięcznie. Wszystko zależy, od tego jakich standardów i czego szukacie . I no lokalizacja - stwierdziła.

Patrycja nagrała również oprowadzanie po swoim domu i okolicy. Tiktokerka ma do swojej dyspozycji przestronną posiadłość otoczoną bujną, egzotyczną roślinnością . Dom położony jest w środku dżungli, jednak Patrycja zaznaczyła, że do centrum jest bardzo blisko.

3 tysiące to jak za darmo; 3 tysiące to nie dużo, piękne widoki, piękny dom. W Polsce można zobaczyć blok z widokiem na okno sąsiada za te pieniądze; Czyli Ty żyjesz za trochę dużo taniej niż w Polsce z takimi widokami. 3 tysiące zł z rachunkami, no sztos!; Pięknie tam masz! Biorąc pod uwagę ze w Londynie place 9 tysięcy złotych to raczej bardzo tanio; Za 2,6 tysiąca złotych w Polsce to można dostać mieszkanie 2 pokojowe z zagrzybianymi ścianami - czytamy w komentarzach.