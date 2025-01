Najpierw mieszkał w Dominikanie, teraz w Tajlandii. Polski sportowiec ma już dwie emerytury. "Za dwa lata kolejna przeprowadzka"

Dwa lata byliśmy z rodziną w Dominikanie, a od czterech miesięcy mieszkamy w Tajlandii. Był to wybór mojej żony, musiałem jechać. Żona zawsze chciała pojechać do Tajlandii, nigdy tam nie była. Wybraliśmy Phuket, wylądowaliśmy tam z trzema torbami. Zaczęliśmy szukać szkoły, mieszkania, samochodu. I jakoś układamy sobie życie. Za dwa lata kolejna przeprowadzka, jedziemy gdzieś dalej - zdradził w rozmowie z serwisem SportoweFakty.pl.

Chciałbym wyjechać jeszcze za ocean, ale zobaczymy, czy będzie nas na to stać. Nie określiliśmy jeszcze, ile czeka nas takich cyklów dwuletnich. Na razie bierzemy z tych wojaży ile się da. Henio uczy się języków. Zna już hiszpański i angielski. Teraz próbuje tajskiego, nie jest łatwy (...) Żona Kasia spełnia swoje marzenia, to jej pomysły. Ja chciałem zwiedzić Polskę, pojechać w góry. Niestety, na razie zwiedzam, ale świat i to mnie czasem wkurza. Ale żona ma teraz swój czas po latach opiekowania się domem i synem. Mi po części zaczęło pasować takie życie - dodaje.