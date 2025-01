Ola Nowak chwali się, ile wydała podczas jednego dnia w Tajlandii. Internauci oburzeni: "Absurdalne. Byliśmy 16 dni i tyle nie wydaliśmy"

Ola Nowak ujawnia ile wydała podczas wakacji w Tajlandii

Wśród kosztów za wakacje w Tajlandii Ola Nowak wymieniła m.in. nocleg w willi z prywatnym basenem, który wyniósł ją 2400 zł za noc, room service za 130 zł oraz pięciogodzinną wycieczkę skuterami wodnymi za 1500 zł . Dodatkowo Ola Nowak skorzystała z różanej kąpieli za 80 zł i czterogodzinnego pakietu spa za 650 zł , co było promocyjną ceną. Łącznie Ola Nowak i jej narzeczony podczas jednego dnia spędzonego w Tajlandii wydali 4700 zł , co wywołało niezłe poruszenie wśród internautów.

Okrutnie drogo. My byliśmy 16 dni i tyle nie wydaliśmy; Absurdalne ceny; Jak na Tajlandię to wysokie ceny; Kto bogatemu zabroni?; 4 tys. to mój budżet na miesiąc w Tajlandii i żyje jak królowa - czytamy w komentarzach.