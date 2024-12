Ola Nowak się ZARĘCZYŁA! "Najpiękniejsza niespodzianka w moim życiu"

Ola Nowak zaręczona. Kim jest jej partner?

Pewnego razu w Rzymie… W mieście, które zawsze miało dla nas szczególne znaczenie, bo właśnie tam zaczęła się nasza historia. Myślałam, że to tylko kolejny wyjazd do naszego ukochanego miejsca… A okazało się, że to najpiękniejsza niespodzianka w moim życiu. Zarówno na ten moment, jak i na niego czekałam całe życie. Dziękuję Ci Maciej za to, że jesteś - najlepszy prezent mojego życia - pisała Ola Nowak na Instagramie.