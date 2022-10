To dlatego Marcin Hakiel MILCZY na temat związku Katarzyny Cichopek z Maciejem Kurzajewskim!

Marcin Hakiel mógł liczyć na wsparcie obserwatorów, którzy tłumnie zaczęli pozostawiać komentarze ze słowami otuchy pod jego postami. Tancerz zdecydował się odciąć od całego zamieszania i wybrał się ze swoją partnerką i dziećmi do Zakopanego. Do dziś w żaden sposób nie wypowiedział się na temat nowego związku swojej byłej żony. Jastrząb Post wyjawił prawdopodobne powody milczenia. Według portalu Marcin nie wypowiada się na temat nowego związku Kasi, ponieważ poprosiła go o to jego obecna partnerka.