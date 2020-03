Meghan Markle wcale nie chciała uciec do Kanady? "To Harry zrozumiał, że nikt nie da jej uczciwej szansy"

Meghan Markle i Harry już za kilka dni oficjalnie przestaną być częścią rodziny królewskiej. W wyniku słynnego "Megxitu" para postanowiła wyprowadzić się z Londynu i od tej pory wiją już sobie przytulne gniazdko w Kanadzie. Choć o powodach tej decyzji spekuluje się od dawna, to jednym z nich miała być troska o los ich latorośli, Archiego.





Sussexowie wielokrotnie powtarzali, że "Megxit" był dla nich jedynym sensownym rozwiązaniem. Królowa Elżbieta II co prawda z ciężkim sercem przystała na ich warunki, jednak Meghan i Harry są wyraźnie zadowoleni z kompromisu, który udało im się wypracować. Choć wielu sądziło, że ich niedawna wizyta w Wielkiej Brytanii pozwoli im zatęsknić za dawnym statusem, to tak się najwyraźniej nie stało.





Teraz z kolei dowiadujemy się nieco więcej na temat przeprowadzki pary do Kanady. Do tej pory panowało przeświadczenie, że to Meghan namawiała Harry'ego do wyprowadzenia się z Wielkiej Brytanii, jednak najnowsze doniesienia Us Weekly przedstawiają tę kwestię nieco inaczej.





Zgodnie z informacjami magazynu to Harry zaproponował Meghan przeprowadzkę do Kanady, a wszystko dlatego, że był świadomy ostracyzmu, z którym spotkała się jego małżonka. Eksroyals był podobno świadomy tego, że Meghan jest niesprawiedliwie traktowana zarówno przez jego rodzinę, jak i brytyjską opinię publiczną.





Kiedy stało się jasne, że nikt nie da Meghan uczciwej szansy, Harry'emu po prostu puściły nerwy. Był bezkompromisowy i to on został pomysłodawcą ich przeprowadzki do Kanady - twierdzi źródło magazynu.





Przypomnijmy, że innym powodem ich wyprowadzki z Londynu miała być troska o przyszłość syna, Archiego. Rodzice chłopca chcieli mu podobno zapewnić lepsze życie z dala od ciągłej krytyki mediów. Ostatecznie to między innymi negatywna i mocno nerwowa atmosfera miała ich skłonić do tego, aby na stałe wynieść się z Wielkiej Brytanii.