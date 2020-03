Meghan Markle i Harry przeprowadzili się do Kanady, żeby chronić Archiego? "Chcieli mu zapewnić NORMALNE DZIECIŃSTWO"

Ulala 41 min. temu zgłoś do moderacji 15 2 Odpowiedz

Zawsze będą członkami rodziny , tylko nie pełnią już żadnych funkcji rodziny królewskiej. Wierzę im ze to życie ,które do tej pory wiedli mogło im bardzo doskwierać. Wiecznie na świeczniku, wiecznie w ogniu krytyki, wiecznie ograniczenia że względu na etykietę i funkcje. Może i życie w luksusie ekonomicznym , ale brak swobody, która mają inni. Harry w sumie nie miał wyboru,urodził się w rodzinie królewskiej.Wiec od dziecka byl przygotowywany do takiej a nie innej roli. Megan pewno przerosła sytuacja . Niech żyją swoim życiem,niech ich syn ma wybór. Nie krytykujemy ich, są dorośli i napewno dobrze to wszystko przemyśleli. Każdy ma prawo do szczęścia. A poza tym ta przestarzała i skostniałą tradycja rodziny królewskiej, kto tego potrzebuje? Po co się tak męczyć ? Tylko dla zasady? Wszystkim życzę zdrowia!!!!