Rozemocjonowana Meghan Markle pożegnała się z życiem księżnej. Świadkowie donoszą: "Smutek był wyczuwalny"

Meghan Markle i książę Harry z końcem marca oficjalnie opuszczają szeregi rodziny królewskiej. Decyzję o rezygnacji z dotychczasowych obowiązków podjęli jeszcze w styczniu, gdy doszło do pamiętnego "Megxitu". Od tej pory para zaczęła już prowadzić normalne życie w Kanadzie, jednak kilka dni temu wrócili do Wielkiej Brytanii, gdzie wypełniali ostatnie obowiązki.

Smutek był wyczuwalny. Smutne było to, że do tego wszystkiego doszło i się nie udało. W mniej niż dwa lata po bajkowym ślubie, gdy do brytyjskiej rodziny królewskiej dołączyła pierwsza kolorowa osoba. Ironią było też to, że jej ostatnim zadaniem było celebrowanie różnorodności, wyjątkowości i siły z nich płynących - wspomina dziennikarka.