Zaangażowana Meghan Markle debatuje z młodymi aktywistami w plisowanej sukience za 4,5 tysiąca złotych (FOTO)

Mary 1 godz. temu

A tak naprawdę to uważam Meghan za kobietę z charakterem, świadomą siebie, która promuje też przecież na świecie uznanie dla innych kobiet, żeby czuły się silne i wartościowe. Powinnyśmy to robić dla siebie, być wsparciem i przestać utożsamiać się z narzuconymi nam kanonami dziwnego piękna. I tak nie dowiemy się jak to jest u bogaczy oderwanych od rzeczywistości, ale porównując obie księżne, Kate robi jedynie, co jej każą, głową nawet nie obróci swobodnie, tylko tak jak etykieta sugeruje. Straszne, że zmarnuje swoją jedyną w życiu szansę na potencjał dla bycia marionetką monarchii. Ona autentycznie marnuje swoje życie na służenie królowej i mężowi!!! Dlatego Meghan zachowała się jak normalny człowiek, szanuje siebie i swoje życie, więc nie zmarnuje go dla bandy starych, zdegenerowanych bogaczy.