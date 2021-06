To książę William jako pierwszy odsunął się od Harry'ego?! "WYRZUCIŁ GO ze wspólnej posiadłości"

Jaa 8 min. temu zgłoś do moderacji 1 2 Odpowiedz

Dla Harrego to Megan jest już jego rodzina. Mieli prawo odejść od obowiązków królewskich. To wy interpretuje że odeszli od rodziny. Oni nadal nią są. Życia nie znacie??? Najpierw wszystko ładnie pięknie a po ślubie po niej jechali...... Ja z rodziną meza też jestem na dystans bo różnie bywa..... gdybym pozwoliła też bym była ofiarą..... A wy się zachowujecie jakbyście życia nie znali. Harry wiedział co robi i to była też i jego decyzja. On i bez Megan się zawsze buntował. Dużo przeszedł. A może ona go uratowała od tych toksyn związanych z życiem królewskim????? Nie wiecie jak to było!!!! A życie z rodziną meza czy żony jest trudne... Najlepiej na zdjęciu... ( Nie mówię że zawsze bo wyjątki też są)