To ona śpiewała o "pięknej i długiej reklamie Apartu". Dziś Anna Iwanek robi furorę w "The Voice of Poland". Poznaliście?

Czymże byłby Internet bez virali, czyli filmików, które błyskawicznie zyskują popularność w sieci? Na pewno byłby nudniejszy. Zabawne treści zaczęły cieszyć się jeszcze większą popularnością w pandemii, kiedy utknęliśmy w domach. To wtedy - w listopadzie 2020 r. - do sieci trafiła parodia reklamy Apartu z udziałem Anny Lewandowskiej , Małgorzaty Sochy i Julii Wieniawy .

Polacy od dawna znają jej głos

Nagranie z miejsca stało się hitem, a do dziś zostało obejrzane ponad 3,7 mln razy, a więc prawie czterokrotnie więcej niż oryginał. Żartobliwą piosenkę o "długiej reklamie Apartu" wykonała Anna Iwanek . Już wtedy internauci docenili nie tylko prześmiewczy tekst utworu, ale i talent wokalistki. Słusznie. Anna Iwanek na co dzień zajmuje się właśnie śpiewaniem.

Anna Iwanek w "The Voice of Poland"

Mimo długiej obecności w branży Annie Iwanek nadal nie udało się wypracować większej rozpoznawalności. To może się jednak niebawem zmienić. Wokalistka bierze bowiem udział w tegorocznej edycji "The Voice of Poland" i jak na razie idzie jak burza. Już podczas tzw. przesłuchań w ciemno wbiła jurorów w fotele swoim wykonaniem przeboju "Seven Nation Army".