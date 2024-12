Tomasz Jakubiak ujawnia w DDTVN, że jego stan się pogorszył: "Rodzina się już ze mną trzy razy żegnała"

No niestety, ale to był one way ticket. Drodzy darczyńcy: wpłacając na leczenie jego raka jelita grubego i dwunastnicy (choroba cywilizacyjna) odebraliście szansę leczenia kogoś, kto celebryta nie jest, jest biedny w przeciwieństwie do Tomka i w przeciwieństwie do niego MA SZANSE NA ŻYCIE. Ten Pan natomiast oszukał z premedytacją wszyskich, twierdząc że choruje na rzadki nowotwór, a w rzeczywistości to najbardziej popularny rak. Za waszą kasę faszerują go w Izraelu morfiną i opioidami w plastrach i wlewach, bo nic innego niż leczenie paliatywne nie pozostało. A co to znaczy? To znaczy, że w polskim hospicjum otrzymałby to wszystko za darmo. On umiera…