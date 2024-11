Tomasz Jakubiak wyrusza na leczenie do kliniki w Izraelu: "Jadę w środek wojny walczyć o życie"

Jak przyznał popularny ekspert kulinarny, koszt każdego niezbędnego badania to wydatek rzędu 8-10 tysięcy euro . Z kolei miesięczna terapia zamyka się w astronomicznej kwocie nawet kilkuset tysięcy dolarów . Kochający mąż i ojciec 4-letniego syna nie zamierza jednak się poddawać, informując swoich odbiorców o przełomie w leczeniu.

Tomasz Jakubiak trafi pod opiekę najlepszych lekarzy

Od kilku miesięcy codzienne życie jurora programu "MasterChef Nastolatki" dyktują wizyty w szpitalu, podłączanie się do kroplówki, a od niedawna również wchodzenie do komory hiperbarycznej. Jak przyznał, spędza blisko godzinę dziennie w urządzeniu, które pomaga w leczeniu nowotworów i wielu innych groźnych chorób. To właśnie podczas tej czynności połączył się z widzami na Instagramie, nie tylko celem pokazania wnętrza kapsuły, ale przede wszystkim poinformowania o swoim wyjeździe z żoną.