Tomasz Kammel ODPOWIADA na złośliwości Marcina Prokopa. Cięta riposta? (FOTO)

Tyle hejtu… i po co? Myśle czy to zdjęcie Prokopa miało coś wnieść, czy tylko żeby się klikalo. I niestety tym zdjęciem w różu ośmiesza osoby lgbt. Potem ludzie sobie myślą, aha takie osoby to faceci ktorzy chodzą w różu i nic więcej w głowie nie maja. Przykre. W sumie zachowanie na sylwestrze wyszło z klasa i problem jest tylko taki ze media robia z tego interes do klikania.