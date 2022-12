Tomasz Karolak gorzko podsumowuje dzieciństwo: "Ojciec BIŁ MNIE PASEM W D*PĘ"

Maj 56 min. temu zgłoś do moderacji 99 4 Odpowiedz

Jestem z lat 90-tych. Też nie raz dostałam pasem i też nienawidziłam swojej rodziny, chciałam uciekać. Nie miałam gdzie szukać pomocy, nie radziłam sobie emocjonalnie. W szkole też mnóstwo stresu, naciski by iść na medycynę, a mentalnie żadnego wsparcia i ze szkoły też uciekałam. Do dziś pamiętam jak matka dostała szału i tłukła mnie wieszakiem na ubrania za coś czego nie zrobiłam. Nigdy mnie za to nie przeprosiła... A teraz kiedy mam własną rodzinę, pierwsze nowonarodzone dziecko to ryje się w nasze sprawy i udaje "ukochaną babciusię"... Rzygać się chce! Na szczęście mam wspaniałego męża który bardzo mnie kocha i wspiera. Pozdrawiam Was wszystkich i miłego wieczoru 🙂