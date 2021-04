Tomasz Karolak opuszcza gatki i OPALA POŚLADKI (ZDJĘCIA)

Tomasz Karolak zyskał popularność, grając do znudzenia w niemal każdej polskiej "komedii" romantycznej. Można jednak odnieść wrażenie, że ostatnio jego gwiazda nieco przygasła. Viola Kołakowska czyli była, obecna (i zapewne przyszła) partnerka aktora zdecydowanie przyćmiła go sławą. Celebrytka "zasłynęła" swoimi koronasceptycznymi poglądami, a także szerzeniem groźnych dla zdrowia teorii spiskowych. Ostatnio na Instagramie przekonywała, by nie korzystać z... Instagrama, ponieważ "należy on do pewnej grupy masońskiej tak jak Netflix". Próbowała też wmówić Piaskowi, iż ktoś mu zapłacił, by udawał, że ciężko przechodzi COVID.