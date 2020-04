Tomasz Karolak pokrzyżuje plany Grażynie Wolszczak? "Teatr IMKA przedstawi ZHP propozycję warunków pozostania w siedzibie"

W obliczu niepochlebnych słów dyrekcji teatru sprawę postanowiła skomentować sama zainteresowana. Kilka dni temu Grażyna Wolszczak publicznie potwierdziła zamiary wynajęcia budynku dla swojej fundacji Garnizon Sztuki. Jednocześnie aktorka stwierdziła, że przejęcie lokalu zaproponował jej jego właściciel. Dobrodusznie zapewniła również, że planuje wciąż udostępniać lokal Tomaszowi Karolakowi. Co ciekawe, kilka lat temu to właśnie aktor wyciągnął do Wolszczak pomocną dłoń, gdy jej fundacja nie miała gdzie realizować swoich spektakli.