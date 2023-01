Tomasz Karolak wrócił na TikToka? W aplikacji pojawiło się wideo, na którym pokazuje ŚRODKOWY PALEC...

Tomasz Karolak od lat kojarzony jest głównie z kolejnymi rolami w polskich komediach romantycznych. Aktor regularnie pojawia się w coraz to nowych produkcjach, poza tym spełnia się również jako dyrektor Teatru IMKA oraz występuje na scenie z grupą Pączki w Tłuszczu. Rodzime media dość chętnie rozpisują się także o jego życiu prywatnym. Choć Karolak nie należy raczej do grona celebrytów, który dokumentują każdy swój krok w mediach społecznościowych, czasem pozwala sobie na nieco bardziej osobiste wyznania w wywiadach. Niedawno głośno było na przykład o wypowiedzi aktora na temat jego nastoletniej córki i jej tożsamości płciowej.

Tomasz Karolak wraca na TikToka? W sieci pojawiło się nagranie z udziałem aktora

Podobnie jak większość rodzimych celebrytów Tomasz Karolak prowadzi profile w mediach społecznościowych, okazjonalnie dzieląc się z fanami nowymi wpisami. Aktor jest aktywny na Instagramie i, jak się okazuje , jego konto znajdziemy również na popularnym wśród młodzieży TikToku. Na platformie właśnie pojawiło się nagranie z udziałem aktora, które do tej pory polubiono już ponad 113 tysięcy razy. We wspomnianym wideo 51-latek ogłosił, że właśnie zdecydował się powrócić na TikToka po kilku latach przerwy, zakładając w sieci nowy profil.

Powracam do was na nowym TikToku!! #rodzinkapl #listydom - napisał.

W pierwszym wpisie na nowym profilu Karolak postanowił najwidoczniej udowodnić, że tiktokowa społeczność nie jest mu obca i doskonale rozumie obowiązujące na platformie trendy. Aktor podzielił się bowiem z obserwatorami wideo, na którym podryguje do popularnego wśród użytkowników utworu i pokazuje do obiektywu środkowy palec.

Tomasz Karolak pokazuje środkowy palec na TikToku?

Choć autentyczności tiktokowego profilu Tomasza Karolaka nie potwierdza charakterystyczny niebieski znaczek, nie ma raczej powodów, by nie wierzyć, że konto faktycznie należy do aktora. Profil "karolak.tomasz.official" obserwuje obecnie ponad 17,5 tysiąca użytkowników. W opisie konta aktor zamieścił krótką adnotację: "Powracam na TikToka po latach" i jak na razie opublikował na nim tylko jedno, wspomniane wcześniej wideo.

Co ciekawe jednak, na platformie możemy także znaleźć inny profil opatrzony dopiskiem: "Tomasz Karolak. Oficjalnie. Aktor, muzyk, lektor" oraz informacją: "Powracam na TikToka po latach". Na wspomnianym profilu we wtorkowe popołudnie pojawiło się wideo przedstawiające lipsync aktora do przeboju ACDC, z podpisem: "Powracam do Was kochani na nowym tiktoku!". Nie wiadomo rzecz jasna, czy wspomniany profil faktycznie należy do aktora - takie samo nagranie, pojawiło się bowiem na innych kontach z nazwiskiem Karolaka w 2020 i 2019 roku. Właściciel tajemniczego konta zamieścił jednak nawet pod filmem komentarz, w którym pozdrowił jednego z użytkowników...