Tomasz Oświeciński OŚWIADCZYŁ SIĘ ukochanej! Przed laty się rozwiedli: "Nic bardziej romantycznego dziś nie zobaczycie"

Historia miłości Tomasza Oświecińskiego i jego partnerki o imieniu Aleksandra jest dość zawiła. Kiedyś byli zgranym małżeństwem, ale w 2016 roku doszło do rozwodu i wszystko wskazywało na to, że to koniec ich wspólnej historii. Nic bardziej mylnego, bo wkrótce do siebie wrócili, co ten potwierdził w jednym z wywiadów.