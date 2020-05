Tomasz Oświeciński wystawił na sprzedaż mieszkanie za 1,5 MILIONA ZŁOTYCH! Internauta: "Za te pieniądze wolałbym wybudować dom" (ZDJĘCIA)

Polka 56 min. temu zgłoś do moderacji 129 4 Odpowiedz

No niestety, mieszkanie w Polsce to teraz jakieś pół miliona. Dom np pod Wroclawiem milion.. ostatnio kolezanka wysyłała mi oferty domów w Atlancie. Ogromne, w amerykanskim stylu, z 10 lazienkami - cena to 300 tys dolarow. Czyli tyle co chatka na dolnym śląsku...