Tomasz Stockinger o emeryturze: "Mogę liczyć tylko na swoje oszczędności"

To nie jest tylko kwestia tego, że trudno z takiej emerytury normalnie żyć, a co dopiero żyć - jak to jak publiczność sobie wyobraża - na poziomie gwiazdorskim. Mogę liczyć tylko na swoje oszczędności. Problemem jest brak pewnych rozwiązań systemowych. Moje świadczenie wynosi ok. 3 tys. zł brutto. Wiem, że są mniejsze. No ale, jak będzie trzeba, to jakoś się wyżyje - podkreśla Stockinger.