Tomasz Zubilewicz jest żonaty od ponad 35 lat. Żonę poznał, gdy był dzieckiem

Tomasz Zubilewicz w roli prezentera pogody zadebiutował blisko 30 lat temu. Wówczas miał 32 lata i pracował jako nauczyciel geografii w jednej ze szkół. Chociaż początkowo można było zobaczyć go na antenie Telewizji Polskiej, to od publicznego nadawcy rzekomo wykluczyły go "układy i układziki". W 1997 roku pogodynek dołączył do ekipy TVN-u. Jak przyznał po latach, była to dobra decyzja.