Tragedia na festiwalu Travisa Scotta. NIE ŻYJE osiem osób!

Xxx 44 min. temu

Byłam na wielu koncertach i festiwalach (metal, rock), tak, ludzie się pchają, biegną do sceny, ale zawsze znają granicę (pogo to osobna kategoria, ale jakby każdy, kto się na to decyduje, wie, na co się pisze :P). Nigdy się nie bałam, nie czułam, że może zrobić się niebezpiecznie. Raczej miałam poczucie, że w razie czego mogę liczyć na innych. To, co wydarzyło się na tym festiwalu, jest przerażające. Koncert ma być chwilą radości, dobrej zabawy, jedności, a nie miejscem, w którym człowiek boi się o swoje zdrowie i życie.