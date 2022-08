Tragiczna historia Anne Heche. Chory na AIDS ojciec wykorzystywał ją seksualnie, brat zginął w niewyjaśnionych okolicznościach, a matka się jej wyrzekła

Nbvvc 47 min. temu zgłoś do moderacji 8 13 Odpowiedz

Nie można usprawiedliwiać tragicznym dzieciństwem jazdy pod wpływem kokainy. Nie oceniam ludzi kruszy wpadają w nałogi, różnie w życiu bywa i czasami jest naprawdę ciężko się pozbierać, ja nigdy nie szukałam ukojenia w używkach ale znam takich którzy to robili. Nie znaczy to ze wsiadali po tych używkach za kierownice samochodu. Kobieta miała tragiczne dzieciństwo i mimo to udało jej się przebić w bardzo trudnym i konkurencyjnym zawodzie, udało jej się zdobyć sławę. A jej sistra skończyła studia na poziomie phd bo inaczej nie mogłaby być wykładowca. To niecodzienny przypadek przy tak skomplikowanym Dzieciństwie. Historie znany z jej opowieści. Or mówię ze nie jedt prawdziwa ale pisanie o sobie książek uważam za objaw exhibicjonizmu. Ta kobieta zginęła bo sama się wpakowała w niebezpieczna sytuacje, miała dzieci o których mogła pomyśleć, nie przymierala głodem, z demonami z dzieciństwa wielu z nas musi się borykać ale rozgrzebywanie przeszłości po to żeby usprawiedliwiać nasze zachowanie w teraźniejszości jest żałosne. Dobrze ze nikogo innego nie zabiła a tylko siebie.