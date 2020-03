Dramat podczas koncertu Martyniuka. Ochroniarz złamał rękę fance: "Wykręcili mi ręce do założenia kajdanek"

Zenek Martyniuk , jako jeden z nielicznych muzyków, cieszy się niesłabnącą popularnością i sympatią ze strony Polaków . Gwiazdor disco polo jest też od jakiegoś czasu mocno promowany przez TVP , co poskutkowało powstaniem gry oraz filmu opartego na jego losach .

Kobieta zgubiła w tłumie swoją mamę, a żeby ułatwić sobie poszukiwania, weszła do niedozwolonej dla niej strefy VIP , z której rozciągał się lepszy widok. Ochroniarze koncertu zareagowali w dość mocny sposób, skuwając uczestniczkę imprezy kajdankami... Efektem tego obcesowego potraktowania była złamana ręka.

Wykręcili mi rękę do założenia kajdanek, zabolało. Szarpałam się, ale to był odruch bezwarunkowy - relacjonuje fanka w rozmowie z Głosem Wielkopolski. W pewnym momencie poczułam ból w okolicach łokcia. Krzyknęłam, żeby mnie puścić, bo złamali mi rękę. Ona była luźna. Mimo to złapali mnie jeszcze raz i ponownie próbowali założyć kajdanki.