Travis Barker NURKUJE TWARZĄ w niewyretuszowanych POŚLADKACH Kourtney Kardashian (ZDJĘCIA)

Szczerze powiem jestem zszokowana waszymi komentarzami, ze zazdroscicie, że widzicie tu "miłosć" xD. Ja wole coś innego, kogoś kto mnie szanuje, lubi, komu można ufać, na wiele lat, to znacznie trudniejsze do znalezienia niż facio, który by chciał ci wsadzać łepek w poślady. Napaleńców co nie miara. Niektórzy nawet przystojni, ale dla mnie to nic ciekawego.