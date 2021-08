Travis Barker wsiadł na pokład samolotu z Kourtney Kardashian PO RAZ PIERWSZY od 13 lat! (ZDJĘCIA)

Koko 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Myśle, że on wyznaje proste zasady i ważne wartości w życiu i dlatego są dobrze dopasowani z Kourtney bo on jej daje to czego za pieniądze się nie kupi. Myśle, że będą razem bardzo długo bo on chyba nie ten typ co leci na wszystko co się rusza a ona będzie mu wierna bo jest z nim szczęśliwa w końcu.