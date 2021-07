Tristan Thompson ATAKUJE byłego męża Khloe Kardashian! Wypomina mu przedawkowanie narkotyków...

Khloe Kardashian nie ma szczęścia w miłości. Jakiś czas temu celebrytka postanowiła dać kolejną szansę niewiernemu partnerowi Tristanowi Thompsonowi, z którym to doczekała się córki True. Przypomnijmy, że koszykarz miał zdradzić ukochaną z najlepszą przyjaciółką Kylie Jenner, Jordyn Woods. Kilka miesięcy temu Thompson romansował ponoć z niejaką Sydney Chase. Sportowiec miał zapewniać kobietę, że jest singlem, podczas gdy w rzeczywistości spotykał się już z Khloe...

Ostatnio wyszło na jaw, że Khloe Kardashian ponownie zakończyła związek z koszykarzem. W tym samym czasie media obiegły pogłoski o kolejnej (!) zdradzie sportowca. Co ciekawe, wygląda na to, że mimo notorycznej niewierności Tristana Thompsona Khloe wciąż utrzymuje z nim dobre relacje. Niedawno sportowiec publicznie wyznał nawet ukochanej miłość...

Okazuje się, że Tristan nie jest jedynym byłym partnerem Kardashianki, który wciąż otwarcie zabiega o jej względy. Do ciekawej wymiany zdań doszło ostatnio na instagramowym profilu Khloe. W piątek celebrytka zamieściła w sieci zdjęcie, na którym odziana w bikini obmywa ciało pod prysznicem. Wpis 37-latki nieco niespodziewanie skomentował jej były mąż, Lamar Odom.

Co ciekawe, niewierny koszykarz sam również skomplementował zdjęcie Khloe - którą wielokrotnie zdradzał.

Khloe i Lamar pobrali się w 2009 roku. Po przeszło czterech lata celebrytka złożyła jednak pozew o rozwód - sportowiec borykał się bowiem z uzależnieniem od narkotyków i miał poważne problemy z dochowaniem jej wierności. Kardashianka i koszykarz podpisali papiery rozwodowe w lipcu 2015 roku. Gdy jednak w październiku Lamar trafił do szpitala po przedawkowaniu narkotyków, Khloe zgodziła się wstrzymać z rozwodem, by pomóc byłemu stanąć na nogi.

Komentarz Tristana niespecjalnie przypadł do gustu internautom. Wielu podkreślało, że niewierny koszykarz nie ma żadnego prawa urządzać instagramowych scen zazdrości

Nikt na świecie nie jest bardziej zazdrosny niż facet, który zdradza; I pisze to facet, który zdradzał ją, jakby to była jakaś gra; Zachowuje się, jakby nie zdradził jej 848494 razy - pisali internauci na instagramowym profilu Comments by celebs.