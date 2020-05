Tristan Thompson POZYWA kobietę, która zarzeka się, że ma z nim syna. "To zdesperowana influencerka i GWIAZDKA PORNO"

Jeszcze zanim Kardashianka postanowiła rzucić niewiernego partnera, w mediach pojawiła się informacja o nieślubnym dziecku, które sportowiec miał spłodzić z niejaką Kimberly Alexander. Okazuje się, że po kilku latach publicznego prania brudów przez ex kochankę, sportowiec w końcu postanowił wejść z kobietą na drogę sądową. Jak podaje TMZ, w pozwie jest napisane, że wykonany w styczniu test na ojcostwo ostatecznie potwierdził, że to nie on jest ojcem dziecka. Co ciekawe, kiedy Alexander otrzymała wyniki testów DNA, opublikowała je na Instagramie i oskarżyła laboratorium o sfałszowanie wyników.