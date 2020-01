Triumfujący Bartosz Zmarzlik prezentuje UKOCHANĄ na ściance Balu Mistrzów Sportu (FOTO)

Strach 10 min. temu zgłoś do moderacji 4 5 Odpowiedz

Sportowiec świetny, ale na takie wydarzenie to niedopracowany i to bardzo. Smoking i takie ciasne spodnie! Rękawy koszuli za bardzo wystają i to co ich pogrąża : gdy facet zakłada smoking to partnerka obowiązkowo długą , wieczorową suknię. Tego to chyba już w podstawówce uczą. Zresztą ta jego partnerka to o pomstę do nieba woła a ponoć to kosmetyczka. Jednak jak się nie ma szkoły to trzeba mądrzejszych popytać a nie zestroic się jak sprzedawczyni na zabawę w remizie.