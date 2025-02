TV Republika UKARANA przez KRRiT za "starą rurę" i "debili komórkowo-tęczowych". Mają zapłacić kilkadziesiąt tysięcy

Standardy Pudelka. W Piotrkowie Trybunalskim rozgorzała afera, bo najważniejsza osoba publiczna w mieście z ramienia PO ładne rzeczy odwalała w samochodzie ze swoją asystentką, a gdy jego żona się o tym dowiedziała, wyrzuciła jego rzeczy przez okno, przeszła załamanie nerwowe i trafiła do szpitala. Gdyby ktoś z PiS-u coś podobnego zrobił, to Pudelek i WP po kilkanaście artykułów dziennie by pisali. To są właśnie te wasze standardy dziennikarskie i rzetelność. Zamieść pod dywan, jak cokolwiek jest związane z Tuskiem.