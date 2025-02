Tymczasem w "Republika Wstajemy": Rafał Patyra żartuje ze "smagania dziewcząt pokrzywą". Wyszło zabawnie?

zgłoś do moderacji

Nawrócony katolik celebryta, nie mówię, że to źle się nawrócić ale trochę skromności może by nie zaszkodziło, bo są ludzie, którzy robią więcej dla Boga, dla innych, dla siebie w ukryciu, a Pan opowiada w telewizji jak to łatwo było zdradzić żonę i teraz wszystko jest znowu spoko, hipokryzja? Tak sądzę